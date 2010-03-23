НКРС усиливает борьбу с «серым» Интернетом

Национальная комиссия по вопросам регулирования связи (НКРС) усиливает меры по борьбе с «серым» рынком интернет-услуг.

Согласно пресс-релизу Комиссии, в последнее время участились случаи нарушения законодательства и прав потребителей при предоставлении услуг доступа к сети Интернет.

НКРС обращает внимание субъектов рынка телекоммуникаций на то, что согласно ч. 1 ст. 42 Закона Украины «О телекоммуникациях», субъекты хозяйствования, желающие осуществлять деятельность в сфере телекоммуникаций, обязаны не менее чем за месяц до начала такой деятельности сообщить об этом в НКРС. В недельный срок после получения такого уведомления НКРС обязана внести субъект хозяйствования в реестр и послать ему соответствующее сообщение.

Согласно ст. 1 данного закона, оператор телекоммуникаций – субъект хозяйствования, который имеет право на осуществление деятельности в сфере телекоммуникаций с правом на техническое обслуживание и эксплуатацию телекоммуникационных сетей, а провайдер – субъект хозяйствования, который имеет право на осуществление деятельности в сфере телекоммуникаций без права на техническое обслуживание и эксплуатацию телекоммуникационных сетей и предоставление в пользование каналов электросвязи.

Согласно действующему законодательству, лица, нарушившие законодательство о телекоммуникациях, привлекаются к гражданской, административной и криминальной ответственности. В частности, ч. 2 ст. 75 данного закона предусмотрено изъятие прибыли у субъекта хозяйствования, осуществляющего деятельность в сфере телекоммуникаций без уведомления НКРС и/или без лицензии.