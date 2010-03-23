Львовский аэропорт получил из госбюджета 20 млн. грн.

Государственное предприятие «Международный аэропорт «Львов» получило из государственного бюджета 20 млн. грн. на подготовку к проведению в Украине финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской облгосадминистрации.

Согласно сообщению, сегодня на строительство нового терминала и реконструкцию взлетно-посадочной полосы международного аэропорта Львова были перечислены 20 млн. грн.

Еще 10 млн. грн. государство обещает перечислить уже завтра, 24 марта.

При этом в пресс-службе отметили, что все графики строительства и реконструкции ГП "Международный аэропорт «Львов» соблюдаются.

Справка УНИАН. Кабинет министров Украины распоряжением № 1160-р от 23 сентября 2009 г. утвердил проект и титул строения нового аэровокзала Государственного предприятия «Международный аэропорт «Львов», разработанного предприятием с иностранными инвестициями «Тебодин Украина».

Общая сметная стоимость строительства составляет 921 млн. 362 тыс. грн., в т.ч. строительно-монтажных работ – 386 млн. 371 тыс. грн., оборудования, мебели, инвентаря – 349 млн. 025 тыс. грн. Срок строительства – 25 месяцев. Пропускная способность нового аэровокзала будет составлять 1 тыс. пассажиров в час.

Победителем аукциона по строительству нового терминала в аэропорту «Львов» была признана американская компания IMTC-MEIL.L.C, с которой должны подписать инвестдоговор.

Постановлением Кабмина от 1 марта 2010 г. Кабинет министров Украины выделил из Стабилизационного фонда в 2010 году на развитие аэропорта «Львов» 121 млн. грн.

19 марта вице-премьер-министр Украины по вопросам подготовки Евро-2012 Борис КОЛЕСНИКОВ сообщил, что уже принято решение о безотлагательном выделении средств из государственного бюджета на финансирование строительства основных инфраструктурных объектов Львовского региона. В частности, речь идет о финансировании сооружения современной спортивной арены в Львове - 29 млн. грн., а также строительстве аэропорта - 30 млн. грн.