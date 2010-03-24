Рейтер: Большая часть субсидий ЕС для Airbus незаконны

Арбитражная комиссия Всемирной торговой организации (ВТО) признала, что страны-члены ЕС и финансовые организации в большинстве случаев незаконно субсидировали европейского авиагиганта Airbus, сообщило во вторник агентство Рейтер со ссылкой на неназванный источник в ВТО, сообщает РИА Новости

Комиссия потребовала от ЕС прекратить выдавать экспортные субсидии компании, запрещенные правилами ВТО, в течение 90 дней, а также субсидии, которые потенциально могут стать причиной для подачи иска и ущемляют интересы США.

Правительство США, отстаивая интересы главного конкурента Airbus - американской компании Boeing - в 2004 году подало иск в ВТО, в котором подчеркивается, что все деньги, поступившие на счет Airbus, являются незаконными субсидиями в производство. Позже была создана специальная комиссии, решение которой будет официально опубликовано в течение нескольких недель или даже месяцев, отмечается в сообщении.