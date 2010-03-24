Рейтер: Большая часть субсидий ЕС для Airbus незаконны
08:10, 24 марта 2010Транспорт/Связь
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Комиссия потребовала от ЕС прекратить выдавать экспортные субсидии компании, запрещенные правилами ВТО, в течение 90 дней, а также субсидии, которые потенциально могут стать причиной для подачи иска и ущемляют интересы США.
Правительство США, отстаивая интересы главного конкурента Airbus - американской компании Boeing - в 2004 году подало иск в ВТО, в котором подчеркивается, что все деньги, поступившие на счет Airbus, являются незаконными субсидиями в производство. Позже была создана специальная комиссии, решение которой будет официально опубликовано в течение нескольких недель или даже месяцев, отмечается в сообщении.
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