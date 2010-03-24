Определены победители I тура соревнований юных инспекторов движения

20 марта в Черновцах закончился первый зональный тур соревнования команд Клуба веселых и находчивых юных инспекторов движения Украины (КВН - ЮИД). Первое место и путевки к финалу соревнования в Международном детском центре «Артек» в сентябре этого года добыли в борьбе две команды Западной Украины – «Стоп-кадр» из Черновицкой области и команда из Львовской области «Такси».

Уже 14 лет департамент ГАИ МВД Украины практикует форму популяризации правил дорожного движения через динамичный, яркий, многожанровый КВН, который пропагандирует уважение к правилам поведения на дороге. С Черновцов начиналась история КВН-ЮИР, потому что именно в этом городе в 1995 году была проведена первая встреча веселых и самых находчивых. В марте 2010 году в Черновцы снова съехались семь прекрасных команд из семи западноукраинских областей и показали высокий класс владения жанром КВН.

«Вы еще нарушаете правила дорожного движения? Тогда мы идем к вам!», - спародировали известную рекламу дети из команды «КОП» Волынской области. Львовяне удивляли кинотрюками – в их команде против нарушителей правил дорожного движения боролся голливудский Терминатор. Но за шутками чувствовалось серьезное отношение к проблеме, которой прониклись дети. «Доченька, какая игра в КВН-ЮИД, у тебя экзамены, независимое оценивание, институт?», - возмущалась в конкурсном видеоролике условная мама поведением условной одиннадцатиклассницы. «Мама, без знаний правил дорожного движения не будет ни тестирования, ни института, не будет жизни».

«Мы с радостью и волнением ожидали гостей, получили удовольствие от встречи с единомышленниками, - говорит старший инспектор автомобильно-технической инспекции и связей с общественностью, майор милиции управления ГАИ УМВД Украины в Черновицкой области Иван Добровольский. - Радуемся, что КВН-ЮИД успешно состоялся, дети с пользой отдохнули и разъехались по домам выполнять важную работу – воспитывать законопослушных участников дорожного движения».

«Благодарю вас, наши юные помощники, - сказала со сцены Дворца творчества детей и юношества «Юность Буковины», приветствуя участников регионального тура в Черновцах, председатель жюри конкурса, начальник отдела Департамента ГАИ МВД Украины Нина Хмелевская. – Кто-то из вас, возможно, сделает КВН своей профессией, кто-то выберет работу инспектора ГАИ, но главное назначение этой игры каждый из вас уже успешно выполняет, соревнуясь на больших и маленьких сценах не за первое место - за здоровье и жизнь юных участников дорожного движения».

Семь лет подряд партнером ГАИ является Группа компаний „ФОКСТРОТ”. Подарки от сети «Фокстрот. Техника для дома» и «ТРЦ «DEPOt Center» (г. Черновцы), которые развивает Группа «ФОКСТРОТ», получили все команды отборочного тура среди ЮИДовцев Западной Украины.

«На соревнованиях все чаще звучат шутки о ЮИД и «ФОКСТРОТЕ», и это значит - дети воспринимают нас как своих единомышленников, – отметила член жюри КВН-ЮИД, пресс-секретарь управляющей компании Группы компаний «ФОКСТРОТ» Алевтина Белецкая. – В этом году дети не только вспоминали в шутках наше партнерство, но и включили бренд «Фокстрот» в состав созданных ими «Знаков жизни юного инспектора движения».

Свой вклад в дело воспитания детей внесли и основатели самого большого в СНГ аквапарка «Остров сокровищ», который открывается этим летом в с. Кирилловка на Азовском море. Победители отборочных туров получили от аквапарка «Билет в лето» - сертификаты на бесплатный день развлечений в сезоне 2010 года. До конца апреля региональные отборочные соревнования КВН-ЮИД-2010 пройдут еще в трех зональных центрах – Чернигове, Кировограде и Днепропетровске.