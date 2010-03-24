WINDROSE откроет рейс Киев-Батуми

Авиакомпания WINDROSE вводит новый регулярный рейс в Грузию по маршруту Киев-Батуми-Киев.

Как сообщила УНИАН пресс-служба компании, начиная с 29 апреля т.г., рейс будет выполняться по понедельникам и четвергам на собственных самолетах Embraer-195.

Время вылета из Киева (аэропорт "Борисполь") – по понедельникам в 13.45, по четвергам в 10.30, прибытие в Батуми – по понедельникам в 17.05, по четвергам в 13.50. Обратно рейс отправляется по понедельникам в 18.05, по четвергам в 14.50, прибытие в Киев – по понедельникам в 19.30, по четвергам в 16.15.

Кроме этого, авиакомпания WINDROSE увеличивает частоту на маршруте Киев-Кутаиси-Киев до двух рейсов в неделю. Начиная с 14 мая 2010 года, рейсы будут выполняться по вторникам и пятницам.

Время вылета из Киева (аэропорт "Борисполь") – по вторникам в 12.50, по пятницам в 10.30, прибытие в Кутаиси (аэропорт "Копитнари") – по вторникам в 16.10, по пятницам в 13.50 по местному времени. Обратно рейс отправляется по вторникам в 17.10, по пятницам в 14.50, прибытие в Киев – по вторникам в 18.35, по пятницам в 16.15.

Напомним, что WINDROSE также выполняет совместный с МАУ рейс в Грузию – Киев-Тбилиси.

Как отмечают в компании, открытие нового прямого регулярного рейса Киев-Батуми-Киев и увеличение частоты полетов по маршруту Киев-Кутаиси-Киев позволит компании расширить свое присутствие в Грузии, а пассажирам предоставит более широкие возможности в передвижении.

Справка УНИАН. Авиакомпания WINDROSE основана в 2003 году. Авиакомпания WINDROSE предоставляет полный спектр услуг в области авиационных перевозок.

Парк авиакомпании состоит из двух Embraer-195, двух MD-82.