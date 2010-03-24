Черкасский горсовет разорвал договор о концессии аэропорта

Черкасский горсовет разорвал концессионный договор с ООО "Производственно-транспортная компания "Международный аэропорт Черкассы".

Как сообщил корреспонденту УНИАН городской голова Черкасс Сергей ОДАРЫЧ, решение было принято на внеочередной сессии горсовета 18 марта. По его словам, такое решение вызвано "непонятными событиями", которые на протяжении последнего месяца происходят вокруг предприятия.

Как отметил С.ОДАРЫЧ, "концессионер грубо нарушил обязательство по договору - не сделал взнос в городской бюджет в сумме 2 млн. грн., передал права на имущество третьим лицам". Поэтому городской совет инициировал расторжение договора в судебном порядке. Судебные разбирательства длятся уже более 6 лет.

Кроме того, в связи с неплатежеспособностью аэропорта и значительными долгами было возбуждено дело о банкротстве. В 2006 году аэропорт был признан банкротом и была открыта ликвидационная процедура. В этом деле городской совет выступает кредитором.

Городской голова сказал, что "сейчас существует реальная угроза рейдерского захвата предприятия со стороны концессионера". В дальнейшем С.ОДАРЫЧ рассматривает возможность подписания нового договора о концессии или аренде предприятия, поскольку город не в состоянии самостоятельно развивать аэропорт и сделать его прибыльным.

Справка УНИАН. Коммунальное предприятие «Аэропорт Черкассы», возобновив работу в 2007 году, сегодня принимает грузовые и чартерные рейсы.

В июле в 2002 года Черкасский облсовет передал «Аэропорт Черкассы» из областной коммунальной собственности в коммунальную собственность города. В 2003 году Черкасский горсовет заключил концессионное соглашение с производственно-транспортной компанией «Международный аэропорт «Черкассы», которое было расторгнуто согласно решению суда в 2005 году. Согласно договору, указанному обществу передан имущественный комплекс аэропорта с целью его восстановления.

В марте 2007 года черкасский аэропорт получил сертификат о признании его пригодность к эксплуатации воздушных судов.