Балаклавский судоремонтный завод просит помощи у Ежеля

ООО «Трудовой коллектив Балаклавского судоремонтного завода «Металлист» просит министра обороны Украины Михаила ЕЖЕЛЯ обратить внимание на ситуацию, «которая катастрофически сказалась на положении завода и может привести к его полному краху», а также «помочь возродить былую мощь предприятия».

Об этом говорится в принятом сегодня обращении трудового коллектива предприятия, текст которого передан УНИАН.

В обращении отмечается, что имущество, входящее в состав целостного имущественного комплекса государственного предприятия Министерства обороны Украины «Балаклавский судоремонтный завод «Металлист» (на данный момент целостный имущественный комплекс ГП МОУ «Балаклавский судоремонтный завод «Металлист» находится в аренде ООО «Трудовой коллектив Балаклавского судоремонтного завода «Металлист» по договору от 06.08.2008 г., заключенному между ООО «Трудовой коллектив Балаклавского судоремонтного завода «Металлист» и Региональным отделением Фонда государственного имущества в АРК и г. Севастополе во исполнение постановления Севастопольского апелляционного хозяйственного суда от 28.07.2008 г. по делу №5020-9/131-2/032—УНИАН) на сегодня в большей своей части используется в хозяйственной деятельности коммерческих структур, которые буквально «разорвали» на части территорию предприятия. «Главное, нарушен технологический цикл работы завода, что делает практически невозможным его деятельность в полном объеме», отмечает трудовой коллектив. Вместе с тем, работники «Металлиста» не теряют надежды собрать воедино все части предприятия площадью 8 га.

Как считают в коллективе, «если частные структуры не освободят территорию «Металлиста», это может привести к полному краху уникального и стратегически важного для страны предприятия».

Как сообщил сегодня журналистам директор ООО «Трудовой коллектив Балаклавского судоремонтного завода «Металлист» Владислав ГОЛУБОВСКИЙ, «к сожалению, многие юридические проблемы, связанные с возвратом в собственность и с востребованием из незаконной собственности у третьих лиц фондов предприятия до конца не завершены. Но мы все-таки верим и надеемся, что добьемся своей цели». По утверждению В.ГОЛУБОВСКОГО, «решения судов о возврате в собственность есть, но каждый раз коммерческие структуры, которые незаконно завладели, находят всякие мотивы, чтобы продолжить судебные иски». Вместе с тем он добавил, что «предприятие, не имея замкнутого цикла, не имея под контролем территории и докового комплекса, не может полноценно вести хозяйственную деятельность». «Мы хотим, чтобы министр обороны помог трудовому коллективу отстоять свои права», - сказал директор.