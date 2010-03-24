«ПЗУ Украина» заключила договор с «ДПД Украина»

СК «ПЗУ Украина» при содействии брокера BritMark заключила договор страхования грузов с «ДПД Украина».

Об этом говорится в сообщении BritMark, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, страховое покрытие оформлено на базе ответственности за все риски (ICC A), включая промежуточное хранение грузов на складах.

Согласно договору под покрытие подпадают все грузоперевозки, осуществляемые автомобильным транспортом компании ”ДПД Украина” по территории Украины. Основную часть грузов будут составлять такие категории, как медикаменты, цифровая техника, автомобильные запчасти, бытовая химия и одежда.

Справка УНИАН. Страховая компания "СКАЙД-ВЕСТ" основана в 1993 году во Львове. В 2000 году центральный офис компании был перенесен в Киев.

В середине февраля 2005 года лидер польского страхового рынка компания "PZU" получила контроль над 100% акций ОАО "СКАЙД-ВЕСТ" и ОАО "СКАЙД-ВЕСТ – Жизнь", после чего изменилось название компаний.

В страховую группу "PZU Украина" сегодня входят: ОАО СК "PZU Украина страхование жизни", ОАО СК "PZU Украина", ООО "СОС Сервис Украина" (ассистанс и информационный сервис), ОДО "Интер-Риск Украина" (услуги по обеспечению возмещения убытков при ДТП в Украине).

Уставный капитал «СК «PZU Украина» составляет 307,226 млн. грн. Компания имеет более 100 точек продаж во всех регионах Украины. Услуги «СК «PZU Украина» предлагают более 1000 универсальных агентов.

По предварительным данным, в 2009 году компания собрала страховых платежей на сумму 207,3 млн. грн., страховые выплаты составили 82,2 млн. грн.

BritMark – страховой брокер, работающий на рынке Украины для крупных корпоративных клиентов с 2004 года. Сегодня услугами компании пользуется более 120 клиентов.

DPD (Dynamic Parcel Distribution) – международная сеть и бренд мирового уровня группы GeoPost, которая предоставляет услуги по доставке документов, посылок и грузов по всей Украине.