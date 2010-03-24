Гендиректор «Укрзализныци» наградил коллектив ОЖД

Генеральный директор «Укрзализныци» Михаил КОСТЮК 23 марта 2010 года вручил переходящее знамя и Почетный диплом «Укрзализныци» начальнику Одесской железной дороги Илье ЛЕВИЦКОМУ за занятое первое место в отраслевом соревновании трудовых коллективов железных дорог и их структурных подразделений, учреждений и организаций железнодорожного транспорта Украины по итогам 2009 года.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба «Укрзализныци».

М.КОСТЮК поздравил коллектив Одесской железной дороги с победой и отметил его высокие достижения, в частности, повышение производительности труда, добросовестное выполнение задач по грузоперевозкам, внедрение энергосберегающих технологий. Он напомнил, что в 2009 году Одесской железной дорогой было перевезено 45 млн. пассажиров и более 133 млн. тонн грузов, модернизировано около 70 км пути.

„Одесской железной дороге удалось в кризисный период, в условиях общего сокращения объемов перевозок из-за уменьшения производства продукции предприятиями Украины, сохранить показатели основных видов деятельности, а по отдельным видам даже достичь более высоких результатов, чем в докризисный период”, - подчеркнул руководитель железнодорожной отрасли.

Напомним, в отраслевом соревновании, которое проводится уже свыше 10 лет, победителями определяются коллективы, которые наиболее эффективно выполняют производственные задания, совершенствуют процесс перевозок, повышают качество обслуживания пассажиров, увеличивают прибыли предприятий, обеспечивают безопасность движения, надежную эксплуатацию устройств и оборудования при высокой производительности труда.