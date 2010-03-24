СК «Наста» выплатила 533,6 тыс. грн. возмещения за Mercedes

Страховая компания «Наста» выплатила владельцу Mercedes-Benz S 500 возмещение по полису КАСКО в размере 533,644 тыс. грн.

Об этом сказано в сообщении страховщика, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, в результате ночного ДТП с несколькими участниками автомобилю Mercedes-Benz S 500, застрахованному в СК «Наста», были нанесены серьезные повреждения. Происшествие случилось в г. Белая Церковь: при встречном разъезде водитель не смог избежать столкновения с приближающимся автомобилем, а после въехал в припаркованный на обочине грузовик.

Справка УНИАН. СК «Наста» работает на рынке Украины с 2008 года.

По итогам 2009 года объем поступлений компании составил 67,5 млн. грн., страховые выплаты – 18,3 млн. грн.

На конец 2009 года компания сформировала технические резервы в размере 38,3 млн. грн., активы компании составили 97,1 млн. грн., уставный капитал – 39,9 млн. грн.