Фонд госимущества планирует в апреле выставить на продажу «Лугансктепловоз»

Фонд госимущества Украины (ФГИУ) в апреле планирует повторно объявить конкурс по продаже контрольного пакета акций «Лугансктепловоза».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам исполняющий обязанности председателя ФГИУ Владимир РЯБЧЕНКО.

При этом, по его словам, стартовая цена «Лугансктепловоза» «немного превысит» 400 млн. грн.

И.о. председателя ФГИУ также сообщил, что никаких ограничений участия в данном конкурсе для потенциальных покупателей не будет.

«Пускай соревнуются», - сказал В.РЯБЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, согласно утвержденному приказом Фонда госимущества от 5 января этого года помесячному пообъектному плану-графику выставления на продажу госпакетов акций на 2010 год, Фонд планировал объявить конкурс с элементами аукциона по продаже возвращенного в государственную собственность 76%-ного пакета акций ОАО "Холдинговая компания "Лугансктепловоз" в марте.

Справка УНИАН. Фонд госимущества Украины 19 июля 2006 года объявил конкурс с использованием открытости предложения цены по принципу аукциона по продаже 76% акций ОАО "Холдинговая компания "Лугансктепловоз".

23 марта 2007 года ФГИУ признал «Управляющую компанию «Брянский машиностроительный завод» (входящую в российский "Трансмашхолдинг") победителем конкурса: пакет был продан за 292,505 млн. грн. при стартовой цене 292 млн. грн. Покупатель был внесен в реестр собственников «Лугансктепловоза» 13 апреля 2007 года.

В октябре 2009 года регистратор ценных бумаг «Центр-Регистратор» списал 76% акций ОАО "Холдинговая компания "Лугансктепловоз" со счета УК «Брянский машиностроительный завод» и зачислил их на счет Фонда госимущества. Акции были зачислены на счет ФГИУ на основании решения Луганского хозяйственного суда от 12 октября.