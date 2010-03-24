«Укрзализныця» планирует подписать контракт с «Лугансктепловозом»

«Укрзализныця» в ближайшее время планирует подписать контракт с «Лугансктепловозом» на строительство новых комфортных межрегиональных поездов с распределенной тягой.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Укрзализныци» со ссылкой на генерального директора ведомства Михаила КОСТЮКА, который вчера, 23 марта, осуществил рабочий визит на Одесскую железную дорогу.

«Мы начали интересный проект по строительству поездов для межрегионального сообщения на предприятии «Лугансктепловоз». Это будет полноприводный поезд без локомотивной тяги с улучшенной динамикой и высшим уровнем комфорта», – сказал М.КОСТЮК.

По его словам, контракт на изготовление такого украинского скоростного поезда с распределенной тягой может быть подписан уже в ближайшее время.

«Было принято самое оптимальное решение – сделать ставку на отечественного производителя. Необходимо изготовить первые варианты поезда. Надеюсь, что на протяжении нескольких лет догоним лучших мировых производителей», – отметил глава «Укрзализныци».

Как отмечается в сообщении, построение нового подвижного состава – еще один шаг на пути внедрения в Украине ускоренных пассажирских поездов.

Напомним, что для этого уже принято решение распределить направления движения поездов на преимущественно пассажирские и преимущественно грузовые. Преимущественно пассажирскими станут два основных направления: один на запад (Киев–Жмеринка и дальше на Львов и Одессу), второй на восток (Киев–Гребинка–Полтава–Красноград и дальше на Харьков, Днепропетровск, Донецк и Симферополь).

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» к Евро-2012 намерена закупить 17 двухсистемных (работа от постоянного и переменного электротока) межрегиональных поездов, чтобы организовать движение дневных поездов со скоростью до 160 км/ч. Однако на сегодня такие подвижные составы пока не производятся. Ранее «Укрзализныця» ожидала предложений относительно производства такого подвижного состава также от зарубежных ведущих производителей. Среди возможных производителей подобной техники, кроме «Лугансктепловоза», назывались немецкий Siemens, канадский Bombardier, французский Alstom, корейский Hyundai.