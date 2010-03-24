Украина и Израиль договорились об увеличении авиарейсов между странами с 28 до 42 в неделю.

Об этом сказал на пресс-конференции в УНИАН министр туризма Израиля Стас МИСЕЖНИКОВ, находящийся в Киеве с визитом.

Кроме того, по словам министра, достигнута договоренность об увеличении авиаперевозчиков с 2 до 3 от каждой страны. «Это большой прогресс, потому что с такой страной как Россия есть только один авиаперевозчик с каждой стороны»,- сказал С.МИСЕЖНИКОВ.

Он напомнил, что в Израиле проживет 500 тыс. выходцев из Украины.

По словам министра, после отмены визового режима, авиаперелеты будут осуществляться не только из Киева, но и из других городов Украины, так как уже не будет необходимости ехать в Киев для получения визы.

Министр напомнил, что в прошлом году Израиль посетило 70 тыс. украинцев, а Украину 40 тыс. израильтян. «Мы ожидаем, что с отменой визового режима Израиль посетят в три раза больше туристов», - добавил израильский министр.

С.МИСЕЖНИКОВ также сообщил, что на встрече с министром туризма Украины Михаилом КУЛИНЯКОМ он предложил подписать «туристический договор» между странами еще до того как будет отменен визовый режим.

По словам С.МИСЕЖНИКОВА, в мае министерство туризма Израиля собирается запустить на СНГ большую рекламную кампанию, которая будет способствовать привлечению русскоязычных туристов посетить Израиль.

Он еще раз подтвердил, что к сентябрю планируется отменить визы в Израиль для украинских граждан. Министр отметил, что нет препятствий для отмены виз. По его словам, после отмены виз с Россией в сентябре 2008 года, количество туристов увеличилось в 4 раза за полтора года. Кроме того, увеличился товарооборот и количество авиарейсов. «Все это мы ожидаем после отмены виз с Украиной», - сказал. С.МИСЕЖНИКОВ.