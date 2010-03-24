«Богдан» будет экспортировать автомобили в Армению

Корпорация «Богдан» подписала дистрибьюторское соглашение об экспорте автомобилей Bogdan 2310 pick-up собственного производства в Армению.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Корпорации «Богдан».

В сообщении отмечается, что договор подписан с компанией ООО «Каркомавто» (Ереван).

До конца текущего года в Армению будет экспортировано не менее 150 авто. Первая партия автомобилей (12 шт.), как ожидается, будет отправлена уже в этом месяце.

Напомним, на сегодняшний день корпорация «Богдан» уже имеет двух дистрибьюторов в России. В феврале текущего года были подписаны дистрибьюторские соглашения с компаниями «Система Авто» и «Автотормаркет». Розничные продажи авто в России стартовали 22 марта 2010 года.

Корпорация «Богдан» планирует в 2010 году увеличить выпуск легковых автомобилей почти на 57% по сравнению с 2009 годом – до 22,6 тыс. единиц, в том числе с учетом реализации экспортной политики.

Справка УНИАН. Корпорация "Богдан" создана в феврале 2005 года с целью реализации масштабных инвестпроектов, направленных на создание в Украине мощностей по производству транспортных средств всех типов.

На сегодня методом полномасштабного производства выпускаются автомобили Lada и Hyundai.

Корпорация "Богдан" в июне 2008 года ввела в эксплуатацию завод в Черкассах по производству легковых автомобилей. Инвестиции в этот проект составили свыше 330 млн. долл.