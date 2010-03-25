В 2009г. более 25 млн. чемоданов не долетели до пунктов назначения

Более 25 млн. чемоданов в 2009 году не долетели вовремя до пунктов назначения. Об этом говорится в отчете, опубликованном сегодня базирующейся в Швейцарии компании СИТА, специализирующейся на разработке и внедрении информационных и телекоммуникационных систем для аэропортов и авиаперевозчиков.

Как отмечает ИТАР-ТАСС, несмотря на столь внушительную цифру, речь идет о значительном улучшении статистики. Для сравнения, в 2008 г. потерялись по пути почти на четверть мест багажа больше - 33 млн. Иными словами, если в 2007 г. 18 из тысячи пассажиров не дожидались своего чемодана или сумки после перелета, то в 2008 г. их число уменьшилось до 14-ти, а в 2009 г. - до 11-ти. Отчасти позитивная динамика объясняется снизившимся пассажиропотоком - он сократился в минувшем году на 2,6%.

Согласно статистике СИТА, в 2009 г 96 проц не долетевшего вовремя багажа возвращалось владельцам в течение 48 часов. Остальные или были похищены, или их владельцам уже не было до них дела. При этом чаще всего - в 52% случаев - чемоданы терялись или просто не поспевали к самолету во время перегрузки с одного борта на другой. В этой связи компания рекомендует пассажирам, планируя поездки, закладывать больше времени на пересадки.