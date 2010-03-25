ПЖД выпустила именные облигации на 220 млн. грн.

09:54, 25 марта 2010
Транспорт/Связь
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Под 24% годовых

Приднепровская железная дорога (ПЖД) осуществила выпуск обычных именных процентных облигаций номинальной стоимостью 1 тыс. грн. на общую сумму 220 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре ПЖД.

Процентная ставка по облигациям составляет 24% годовых, процентный доход выплачивается ежемесячно.

Размещение облигаций Приднепровской железной дороги проводит андеррайтер АБ „Экспресс-Банк” на Украинской межбанковской валютной бирже.

Облигации ПЖД могут приобрести юридические и физические лица. 

 

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