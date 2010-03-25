ПЖД выпустила именные облигации на 220 млн. грн.
09:54, 25 марта 2010Транспорт/Связь
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Под 24% годовых
Приднепровская железная дорога (ПЖД) осуществила выпуск обычных именных процентных облигаций номинальной стоимостью 1 тыс. грн. на общую сумму 220 млн. грн.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре ПЖД.
Процентная ставка по облигациям составляет 24% годовых, процентный доход выплачивается ежемесячно.
Размещение облигаций Приднепровской железной дороги проводит андеррайтер АБ „Экспресс-Банк” на Украинской межбанковской валютной бирже.
Облигации ПЖД могут приобрести юридические и физические лица.
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