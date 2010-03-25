ЛЖД отменяет 8 малозаселенных пригородных поездов

С 10 апреля этого года Львовская железная дорога (ЛЖД) отменяет восемь пригородных поездов, населенность которых не превышает 10%.

Как сообщает пресс-служба ЛЖД, эти меры стали результатом мониторинга, проведенного в рамках месячника повышения доходности от пригородных пассажирских перевозок, который проходил на железной дороге с 17 февраля до 17 марта нынешнего года.

Это касается следующих малозаселенных пригородных поездов: №6080 Стрый – Моршин – населенность 4%; №6081 Моршин – Стрый – населенность 3%; №6004 Львов – Рава-Русская – населенность 24%; №6005 Рава-Русская – Львов – населенность 5%; №955 Ковель – Кам. Каширский – 3%; №956 Кам. Каширский – Ковель - 4%; №6398 Сарны – Остки – населенность 5%; №6397 Остки – Сарны - населенность 7%.

При этом в ЛЖД отмечают, что выводы, которые сделали на магистрали, базируются на результатах, полученных от кассиров и ревизоров. Подсчет населенности осуществлен на основании показателей проданных билетов, а не фактического количества пассажиров в вагонах. Как отмечается в сообщении, Львовская железная дорога неоднократно обращалась с призывом ко всем, кто пользуется железнодорожным транспортом, покупать билеты в кассах на вокзалах и станциях, однако во внимание эти советы принимают только немногие путешествующие.

Железнодорожники продолжат работу по исследованию реальной населенности маршрутов и на основании полученных результатов будут делать выводы о целесообразности эксплуатации поездов на отдельных направлениях.

Согласно сообщению, ввиду катастрофической убыточности пригородных перевозок, Львовская железная дорога оставляет за собой право и в дальнейшем принимать меры, позволяющие уменьшить убытки, которые практически покрыть нечем.

По данным ЛЖД, по состоянию на сегодня, свыше 10 миллионов гривен составляет долг железной дороги за электроэнергию, дизтопливо на составах почти отсутствует, а средств на его закупку нет. Остается невыплаченной заработная плата за февраль, налоги и отчисления в исчислении целевые фонды магистраль осуществляет своевременно и в полном объеме.