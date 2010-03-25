В составе 12 поездов ЛЖД будут курсировать "однополые" купе
"Женщины налево, мужчины - направо"...
На Львовской железной дороге уже определили поезда, в составе которых будут курсировать вагоны с раздельными купе.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе ЛЖД, в целом таких поездов 12, курсирующих на основных направлениях пассажиропотоков. Теперь в каждом из них определено по одному вагону, в котором женщины и мужчины будут путешествовать порознь. Такое нововведение – шаг к совершенствованию сервисного обслуживания пассажиров. При этом воспользоваться раздельными купе в поездах формирования Львовской магистрали можно будет уже с 20 апреля этого года, а не с 31 мая (с введением нового графика движения), как было запланировано ранее «Укрзализныцей».
Принадлежность купе к «женскому» или «мужскому» будет определяться по первому проданному в него билету. В целом в каждом из избранных вагонов есть девять купе (36 мест), поэтому железнодорожники надеются, что смогут удовлетворить спрос путешествующих.
Перечень поездов формирования Львовской железной дороги, в которых будут курсировать вагоны с раздельными купе:
Отправлением из Львова:
№ 26 Львов-Одесса (вагон №14)
№ 98 Львов-Киев (вагон №12)
№ 112 Львов-Харьков (вагон № 5)
Отправлением из Ужгорода:
№ 100 Ужгород-Киев (вагон №13)
№ 82 Ужгород-Киев (вагон №11)
№ 107 Ужгород-Одесса (вагон №6)
Отправлением из Черновцов:
№ 628 Черновцы-Киев (вагон №3)
№ 352 Черновцы-Одесса (вагон №4).