В составе 12 поездов ЛЖД будут курсировать "однополые" купе

На Львовской железной дороге уже определили поезда, в составе которых будут курсировать вагоны с раздельными купе.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ЛЖД, в целом таких поездов 12, курсирующих на основных направлениях пассажиропотоков. Теперь в каждом из них определено по одному вагону, в котором женщины и мужчины будут путешествовать порознь. Такое нововведение – шаг к совершенствованию сервисного обслуживания пассажиров. При этом воспользоваться раздельными купе в поездах формирования Львовской магистрали можно будет уже с 20 апреля этого года, а не с 31 мая (с введением нового графика движения), как было запланировано ранее «Укрзализныцей».

Принадлежность купе к «женскому» или «мужскому» будет определяться по первому проданному в него билету. В целом в каждом из избранных вагонов есть девять купе (36 мест), поэтому железнодорожники надеются, что смогут удовлетворить спрос путешествующих.

Перечень поездов формирования Львовской железной дороги, в которых будут курсировать вагоны с раздельными купе:

Отправлением из Львова:

№ 26 Львов-Одесса (вагон №14)

№ 98 Львов-Киев (вагон №12)

№ 112 Львов-Харьков (вагон № 5)

Отправлением из Ужгорода:

№ 100 Ужгород-Киев (вагон №13)

№ 82 Ужгород-Киев (вагон №11)

№ 107 Ужгород-Одесса (вагон №6)

Отправлением из Черновцов:

№ 628 Черновцы-Киев (вагон №3)

№ 352 Черновцы-Одесса (вагон №4).