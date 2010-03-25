Минтранс ужесточит ответственность за безопасность на транспорте

Министр транспорта и связи Украины Константин ЕФИМЕНКО поручил соответствующим руководителям подразделений центрального аппарата и подотраслей принять меры по повышению безопасности на транспорте. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе министерства.

Вместе с отработкой необходимых для этого нормативно-правовых актов он обязал внедрить более жесткие механизмы контроля за перевозчиками. «Мы должны усилить ответственность за безопасность на транспорте всех, кто причастен к перевозке пассажиров и грузов. Все меры должны быть направлены на уменьшение количества аварий», - сказал он.

По информации директора Департамента безопасности в отрасли Юрия ГЕРЖОДА, в период с 15 по 22 марта на предприятиях, которые находятся в сфере управления или под надзором Минтранса, произошло 26 аварийных событий. С целью повышения уровня безопасности в отрасли, в частности, при осуществлении пассажирских перевозок автомобильным транспортом, специалисты Минтранса разработали ряд дополнительных мероприятий, среди которых, – применение ремней безопасности в автобусах, которые перевозят пассажиров, ограничение скорости автобусов и грузовых автомобилей техническими средствами, внедрение тахографов на внутренних перевозках и тому подобное.

«Мы должны работать эффективно, на предупреждение, ведь много аварий являются резонансными и касаются жизни людей», - подчеркнул министр.

Также министр обратил особенное внимание на необходимость оперативного и объективного информирования общественности относительно ситуаций в дорожно-транспортном комплексе и усилении сотрудничества с представителями МЧС и МВД с целью своевременного реагирования на аварийные ситуации.