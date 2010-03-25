«Богдан» начал экспорт туристических автобусов

Корпорация «Богдан», один из крупнейших субъектов автомобильного рынка Украины, выиграла тендер муниципалитета г. Поти (Грузия) на поставку трех автобусов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе корпорации.

В сообщении отмечается, что в частности, контракт предусматривает поставку двух городских автобусов малого класса «Богдан А092», а также туристического автобуса малого класса «Богдан А401».

Автобусы уже отгружены заказчику.

Компания отмечает, что ведет активную экспортную политику уже много лет. Так, по результатам прошлого года компания увеличила долю экспортированной продукции до 66%. В целом, на экспортные рынки было поставлено 484 ед. автобусов.

Напомним, в текущем году корпорация «Богдан» на мощностях в Луцке и Черкассах планирует произвести более 1 300 автобусов и троллейбусов, что в 2,2 раза больше, чем за 2009 год. Большую часть, около 70%, корпорация намерена экспортировать.

Справка УНИАН. Корпорация "Богдан" создана в феврале 2005 года с целью реализации масштабных инвестпроектов, направленных на создание в Украине мощностей по производству транспортных средств всех типов.