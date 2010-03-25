СК «Омега» застраховала автопарк Полтавского ГОКа

Страховая компания «Омега» обеспечивает страховой защитой автомобильный парк ОАО «Полтавский горно-обогатительный комбинат».

Об этом говорится в сообщении страховщика, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, страховая защита предоставляется по договорам обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств. Всего застраховано более 400 единиц автотранспорта, среди которых грузовые, легковые авто и автобусы.

Справка УНИАН. ЗАО «Страховая компания «Омега» (Киев) зарегистрировано в ноябре 1994 года.

В 2009 года СК «Омега» собрала страховых платежей на сумму 212 млн. грн., страховые выплаты составили 33,129 млн. грн.

ОАО «Полтавский ГОК» – один из крупнейших в Украине производителей и экспортеров железорудных окатышей, применяемых в черной металлургии и производстве стали.

97,31% акций Полтавского ГОКа принадлежит фирме Ferrexpo AG (Швейцария).

Ferrxpo plc владеет 100% акций Ferrexpo AG. Компания зарегистрирована на Лондонской фондовой бирже в июне 2007 года под тикером FXPO.