Рельсовый автобус во Львове оказался убыточным

Львовская железная дорога ограничивает курсирование рельсового автобуса из-за его убыточности. Об этом сообщили УНИАН в пресс-центре Львовской железной дороги.

Как отмечается в сообщении, в течение декабря-февраля выручка от продажи билетов на право проезда в рельсовом автобусе в направлении «Сыхив – станция Львов – Пидзамче» и обратно составила 53 тыс. 687 грн., а убытки за этот же период (эксплуатационные расходы минус выручка) – 679 тыс. 123 грн.

«Если же прибавить еще цифру марта, то с уверенностью можно будет сказать, что потери железной дороги от перевозки пассажиров рельсовым автобусом в Львове превысили 900 тысяч гривень», - отмечается в сообщении пресс-центра.

Справка УНИАН. 1 декабря 2009 года экс-премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО открыла в Львове первый в Украине городской железнодорожный транспорт для решения проблемы с транспортными заторами в центральной части города. Рельсовый автобус курсирует по маршруту Львов-Сыхив-Львов-Пидзамче.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что для Украины, которая обеспечивает себя электроэнергией в полном объеме, электротранспорт в городе позволит сэкономить большое количество средств, и будет положительно влиять на окружающую среду.