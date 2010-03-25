Объем рекламных услуг в Украине увеличился

Объем предоставляемых рекламных услуг (в рыночных ценах) в Украине в январе-феврале 2010 года увеличился на 36,2% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года и составил 618,7 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

В сообщении отмечается, что в феврале т.г. объем предоставляемых рекламных услуг (в рыночных ценах) в Украине увеличился на 29,2% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 308,9 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, в 2009 году объем предоставляемых рекламных услуг (в рыночных ценах) в Украине сократился на 26,4% по сравнению с 2008 годом – до 4 млрд. 260,7 млн. грн.