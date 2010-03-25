«Укртелеком» рассчитывает получить 7,96 млрд. грн. доходов

ОАО «Укртелеком» в этом году рассчитывает получить 7 млрд. 964 млн. грн. доходов против 8 млрд. 062 млн. грн. в 2009 г. – на 1,22% меньше. Такие данные сегодня на пресс-конференции предоставил глава правления компании Георгий ДЗЕКОН.

Как передает корреспондент УНИАН, по его данным, в частности, доходы от местной связи, в соответствии с планами компании, составят 3 млрд. 092 млн. грн. против 3 млрд. 084 млн. грн. в 2009 г., доходы от компьютерной связи – 1 млрд. 517 млн. грн. против 1 млрд. 090 млн. грн., от междугородней и международной связи – 2 млрд. 870 тыс. грн. против 3 млрд. 518 тыс. грн. (на 18,4% меньше, чем в 2009 г.).

Справка УНИАН. В 2008 году доход «Укртелекома» составил 7 млрд. 826 млн. грн., в 2009 г. – 8 млрд. 062 млн. грн.

ОАО «Укртелеком» – крупнейший оператор фиксированного связи в Украине, лидер среди провайдеров Интернет и мобильный оператор стандарта UMTS/WCDMA. Сегодня компания предоставляет свои услуги свыше 10 миллионам абонентов фиксированной телефонии, более 400 тыс. – мобильной, сотням тысяч пользователям услуги коммутированного и некоммутированного доступа к сети Интернет.