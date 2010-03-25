Юго-Западная железная дорога (ЮЗЖД) обращает внимание, что в связи с продолжением ремонтных работ на перегоне Киев-Московский – Дарница 30 и 31 марта, а также 1, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16 апреля 2010 года с 9:30 до 19:30 пригородные поезда будут следовать через станцию Киев-Петровка.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЮЗЖД.

Согласно сообщению, в указанные дни по измененному маршруту будут курсировать такие электропоезда:

№6809 Яготин – Киев-Петровка (вместо Яготин – Северная);

№6810 Борщаговка тех. – Гребинка через Киев-Петровку (вместо Киев-Пасс.);

№6811 Яготин – Борщаговка тех. через Киев-Петровку (вместо Киев-Пасс.);

№6812 Киев-Петровка – Яготин (вместо Южная – Яготин);

№6871 Борисполь – Борщаговка тех. через Киев-Петровку (вместо Киев-Пасс.);

№6910 Борщаговка тех. – Нежин через Киев-Петровку (вместо Киев-Пасс.);

№6913 Носовка – Борщаговка тех. через Киев-Петровку (вместо Киев-Пасс.);

№6915 Нежин – Борщаговка тех. через Киев-Петровку (вместо Киев-Пасс.);

№6917 Нежин – Борщаговка тех. через Киев-Петровку (вместо Киев-Пасс.);

№6919 Нежин – Дарница (вместо Киев-Пасс.);

№6815 Яготин – Борщаговка тех. через Киев-Петровку (вместо Киев-Пасс.);

№6819 Яготин – Дарница (вместо Киев-Пасс.);

№6629 Борщаговка тех. – Тетерев

№6916 Борщаговка тех. – Нежин через Киев-Петровка (вместо Киев-Пасс.);

№6920 Дарница – Нежин (вместо Киев-Пасс.);

№6633 Борщаговка тех. – Бородянка (вместо Киев-Пасс.);

№6708 Борщаговка тех. – Мироновка через Киев-товарный;

№6817 Гребинка – Дарница (вместо Киев-Пасс.);

№6596 Дарница – Нежин (вместо Киев-Пасс.);

№6921 Нежин – Борщаговка тех. через Киев-Петровку (вместо Киев-Пасс.);

№6824 Дарница – Яготин (вместо Киев-Пасс.);

№6816 Борщаговка тех. – Яготин через Киев-Петровку (вместо Киев-Пасс.);

Юго-Западная железная дорога призывает пассажиров внимательнее слушать объявления об изменениях в расписании движения поездов, поскольку в вышеупомянутые дни будут изменены также расписания движения пригородных поездов повышенного комфорта № 813, № 817, № 807, № 808, № 810, № 812, № 816, № 814, № 846, № 838.