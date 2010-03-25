«Укрзализныця» намерена развивать туристические возможности железных дорог.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель начальника Главного пассажирского управления «Укрзализныци» Иван КАРПЯК сегодня в ходе конференции «Ресурсы железной дороги на туристическом рынке».

«На сегодня есть технические возможности организации туристических поездов, но не в период пиковых перевозок пассажиров», – отметил он.

По словам И.КАРПЯКА, наибольшей популярностью при организации таких поездов пользуются Крым – летом и горно-лыжные курорты – зимой.

Каждая из шести железных дорог имеет возможность формировать туристические поезда в составе 12-18 вагонов. Кроме того, предоставляются под заказ вагоны-салоны, вагоны-рестораны, СВ. При этом, если заказывается целый поезд, то заказчик может выбирать географию поездки, час отправления, остановки и т.п.

В то же время, по данным начальника оперативно-технологического отдела по маркетинговым исследованиям Главного пассажирского управления «Укрзализныци» Татьяны МЕЛЬНИК, на сегодняшний день туристические компании пока не рассматривают железные дороги как одного из основных игроков на рынке.

По словам руководителя аналитической группы консорциума «Менеджмент консалтинг групп» Дмитрия ПОДТУРКИНА, все возможности для того, чтобы «Укрзализныця» стала более востребованной, в этом плане есть. В частности, кроме перевозок, железные дороги могут предоставлять ряд услуг, необходимых для отдыха. К примеру, туристам и туркомпаниям «Укрзализныця» может предложить свои услуги по размещению в комнатах отдыха, санаториях, домах отдыха и отелях, предоставить рекламно-информационные ресурсы по организации различных туристических путешествий.

Кроме того, по словам Д.ПОДТУРКИНА, сама железная дорога как объект может представлять интерес для туристов: старинные вокзалы, раритетные элементы железнодорожной инфраструктуры и подвижного состава, узкоколейки, ретропоезда. По его мнению, самыми востребованными могут стать туры выходного дня: когда пассажир приезжает в город, поселяется в гостинице или комнате отдыха, не отходя от вокзала. В частности, в Украине на 73 вокзалах есть комнаты отдыха на 1770 мест.

Как отметил аналитик, таким образом, «Укрзализныця» является единственной транспортной структурой в Украине, которая имеет свои мощности по размещению туристов по всей территории страны.