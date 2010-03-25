Кабмин готовит масштабный контракт по покупке пассажирского транспорта

Кабинет министров Украины готовит к подписанию масштабный контракт по приобретению городского пассажирского транспорта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил вице-премьер Украины Борис КОЛЕСНИКОВ сегодня на пресс-конференции в Донецке, отвечая на вопрос, будет ли обновлен пассажирский транспорт в Донецке к проведению финального тура чемпионата Европы по футболу 2012 года.

«Правительство готовит к подписанию самый большой за историю Украины контракт по пассажирскому транспорту. Это будет отечественный производитель. Пока говорить (называть компанию-производителя) не буду до подписания контракта», - сказал Б.КОЛЕСНИКОВ.

При этом он добавил, что город Донецк, в частности, к Евро-2012 «получит не менее 300 единиц автобусов и троллейбусов на протяжении ближайших 12 месяцев».