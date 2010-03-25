Инцидент с экипажем самолета «Донбассаэро» расследован

Комиссия Госавиаадминистрации провела расследование инцидента с экипажем самолета Як-42 UR-42372 авиакомпании «Донбассаэро», который произошел 9 марта 2010 года в международном аэропорту «Симферополь».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и связи Украины.

Напомним, 9 марта т.г. в аэропорту «Симферополь» перед началом рейса UDN-398 Симферополь – Киев (Борисполь) был проведен тест-контроль экипажа на употребление алкогольных напитков, который показал наличие алкоголя в крови у бортинженера и бортпроводника.

Как отмечается в сообщении, по результатам расследования инцидента комиссия Госавиаадминистрации установила, что факт употребления алкоголя накануне вылета членами экипажа, бортинженером и бортпроводником, произошел «из-за их личной недисциплинированности и отсутствия надлежащего контроля со стороны командира воздушного судна».

Для предупреждения подобных случаев в будущем Госавиаадминистрация предоставила соответствующие рекомендации всем авиакомпаниям. Выполнение этих рекомендаций будет тщательным образом контролироваться во время следующих проверок, отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в соответствии с приказом авиакомпании «Донбассаэро», члены экипажа, которые употребляли алкогольные напитки, были уволены с работы. Кроме того, к работникам компании, по вине которых произошла задержка отмеченного рейса, приняты меры дисциплинарного влияния – им объявлены выговоры.