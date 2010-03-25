В киевском метро начал курсировать “Исторический вагон”

В киевском метрополитене сегодня начал курсировать “Исторический вагон”.

В торжественном запуске «Исторического вагона» метро, который состоялся на станции «Университет», принял участие киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ, сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Запуск этого вагона-музея позволит киевлянам и гостям столицы подробнее ознакомиться с историей создания киевской подземки, увидеть уникальные фотографии и свидетельства, предоставленные работниками метрополитена, которые не только работали над его созданием, но и в течение 50 лет, ежедневно добросовестно выполняя свои служебные обязанности, обеспечивали бесперебойное функционирование Киевского метрополитена и безопасность его пассажиров.

Выступая перед ветеранами метрополитена, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ отметил, что миллионы киевлян и гостей города ежедневно спускаются в метро, но большинство из них почти ничего не знает о нем. Благодаря введению в эксплуатацию «Исторического вагона» каждый желающий будет иметь уникальную возможность прикоснуться к истории, узнать, как строился метрополитен, ознакомиться с интересными фотографиями разных эпох.