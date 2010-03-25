Лубкивский: реконструкция аэропорта является ключевой проблемой

Директор турнира “Евро-2012” в Украине Маркиян ЛУБКИВСКИЙ считает, что реконструкция аэропорта является ключевой проблемой в подготовке Донецка к финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Местного организационного комитета “Евро-2012” в Украине, об этом он сообщил во время пребывания в Донецке.

«Вопрос аэропорта является ключевым в подготовке Донецка к Евро-2012, - сказал М.ЛУБКИВСКИЙ. - Согласно требованиям УЕФА, город должен обеспечить пропускную способность аэропорта на уровне 3100 пассажиров в час. Для этого необходимо построить новый, провести реконструкцию существующего и задействовать временный терминал. Залогом реализации проекта аэропорта также является полноценное введение в эксплуатацию новой взлетно-посадочной полосы, строительство которой пока продолжается».

По мнению специалистов МОК, для успешного функционирования необходимо отработать внедрение и реализацию концепции управления аэропортом, в частности технологию обслуживания пассажиров и оборудования. Соединение аэропорта с центром города общественным транспортом является важным аспектом, требует профессионального подхода. Проект привокзальной площади должен предусматривать систему парковки, места отстоя автобусов, удобные зоны посадки-высадки пассажиров.

По словам М.ЛУБКИВСКОГО, необходимо отработать схему транспортного обслуживания стадиона в день проведения матча, обеспечить подготовку общественного транспорта к обслуживанию больших пассажиропотоков, связанных с турниром.

«Вопрос финансирования является залогом реализации всех проектов в подготовке города к европейскому первенству», - отметил директор турнира в Украине.

«Слабым местом, требующим решения, является размещение целевых групп УЕФА. По состоянию на сегодняшний день в городе нет достаточного количества пятизвездочных гостиниц, но если все задекларированные проекты гостиниц будут реализованы своевременно (до конца 2011 года), Донецк сможет обеспечить требования УЕФА», - сказал М.ЛУБКИВСКИЙ.

Говоря о размещении болельщиков, он отметил, что здесь теперь важна систематизация существующих предложений. Город планирует предложить европейским гостям широкий спектр заведений размещения, начиная от домов отдыха на Азовском море и заканчивая комфортабельными гостиницами в Святогорске. Поэтому необходимо, чтобы все желающие смогли легко получить широкую информацию относительно возможностей размещения еще накануне своего визита в Украину.

По его словам, отдельно следует заметить, что в Донецке одна из лучших в Украине ситуация с выполнением требований УЕФА относительно тренировочных центров. В городе существует два базовых тренировочных центра - «Шахтер» и «Металлург», а также 4 трансферных.