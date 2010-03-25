Донецкий аэропорт будет построен и сдан в срок – в конце 2011 года, заявляет вице-премьер министр Украины, курирующий вопросы подготовки страны к финальному туру Чемпионата Европы по футболу Евро-2012 Борис КОЛЕСНИКОВ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня в Донецке на мини пресс-конференции.

Говоря о ходе строительства аэропорта в Донецке, Б.КОЛЕСНИКОВ сказал: «Аэропорт, мы сегодня смогли убедиться, будет построен и сдан в срок, то есть, в конце 2011 года будет эксплуатироваться, а новая взлетно-посадочная полоса будет закончена в этом году».

В целом, характеризуя готовность города Донецка к чемпионату, вице-премьер выделил несколько аспектов - готовность спортивных площадок, прежде всего, стадионов, готовность аэропорта, автодорог и гостиниц. «Готовность Донецка надо разделить на несколько составляющих, - объяснил Б. КОЛЕСНИКОВ, - Что касается стадиона –то стадион готов на 200%, это заслуга Рината АХМЕТОВА и клуба».

Аэропорт, по словам Б.КОЛЕСНИКОВА, также не вызывает особых проблем, остаются - дороги и гостиницы.

«Что касается дорог. Мы проехали – на границе с Ростовской областью нужно будет строить новую дорогу между Донецкой кольцевой дорогой и Российской Федерацией. Второе полукольцо вокруг Донецка будет построено в ближайшие два года, а также дорога на Харьков, то есть, дорога из Донецка на Харьков и дорога до границы с Днепропетровской областью», - рассказал вице-премьер. И добавил: «Отели будем обсуждать, когда закончим госзаказ».

Подводя итог сказанному, Б.КОЛЕСНИКОВ заключил: «Я думаю, что все города будут готовы, но проблем хватает везде. В Донецке, по большому счету, проблема одна – это количество гостиниц».