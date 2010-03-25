ОАО «Укртелеком» не имеет проблем с обслуживанием долгов компании.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на пресс-конференции председатель правления компании Георгий ДЗЕКОН.

«Мы не испытываем никаких проблем с обслуживанием внешних долгов. Если бы я это сказал, зная, что в мае мы не заплатим, значит, я бы вас обманул», – сказал он.

По словам Г.ДЗЕКОНА, «будет найден тот или иной вариант», который удовлетворит и «Укртелеком», и кредиторов.

Он также отметил, что по-прежнему считает необходимой приватизацию компании. По его мнению, прежде всего она должна быть проведена на открытом аукционе, кроме того, необходимо принять закон о Фонде универсальных услуг.

«Если он будет принят, стоимость «Укртелекома» значительно повысится. Если продавать без этого – цена будет не та, которую могли бы получить», – сказал он.

По словам Г.ДЗЕКОНА, то, что филиал спецсвязи будет выведен из предприятия перед продажей, не повлияет на его цену.

Как сообщал УНИАН, Фонд государственного имущества Украины (ФГИ) в этом году планирует выставить на продажу контрольный пакет акций ОАО «Укртелеком».

По словам исполняющего обязанности председателя ФГИ Владимира РЯБЧЕНКО, стартовая цена госпакета акций компании составит около 7 млрд. грн. По его оценке, капитализация «Укртелекома» сегодня составляет 10 млрд. грн.

В.РЯБЧЕНКО также отметил, что фонд рассчитывает приватизировать 67-процентный пакет акций компании и оставить в госсобственности блокирующий 25-процентный госпакет, однако окончательное решение о размере пакета, по его словам, остается за правительством. Он отметил, что хотя на данный момент «Укртелеком» не готов к продаже, однако ФГИ проведет всю необходимую работу, чтобы подготовить его к приватизации.

Напомним, согласно утвержденному приказом ФГИ №1272 от 11 августа 2009 года ежемесячному пообъектному плану-графику приватизации на III-IV кварталы 2009 года, ФГИ планировал в декабре 2009 года объявить приватизационный конкурс по продаже 67,790% государственного пакета акций ОАО «Укртелеком».

19 августа 2009 года и.о. председателя Фонда госимущества Дмитрий ПАРФЕНЕНКО заявил, что фонд не планирует в 2009 году продавать госпакет акций «Укртелекома».

Справка УНИАН. ОАО «Укртелеком» – монополист на рынке местной связи (более 10,3 млн. абонентов). Компания также предоставляет услуги мобильной связи (почти 300 тыс. абонентов), широкополосного доступа в Интернет (более 600 тыс. абонентов) и тому подобное.

Доход компании в 2008 году (с НДС) составил 7,89 млрд. грн., в 2007 году – 8,039 млрд. грн.