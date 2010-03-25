Киевсовет уменьшил сумму кредита для аэропорта “Жуляны”

Депутаты Киевсовета внесли изменения в свое предыдущее решение от 26 июля 2007 года о привлечении кредита для Международного аэропорта “Жуляны”, уменьшив его сумму с 110 млн. грн. до 20 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее решение проголосовали 65 из 102 депутатов, присутствующих в зале горсовета.

Предыдущим своим решением Киевсовет разрешил аэропорту “Жуляны” взять 110 млн. грн. кредита под залог имущества на проведение строительных работ на предприятии. Сегодняшним решением депутаты предоставили разрешение аэропорту “Жуляны” под залог зданий и сооружений, которые значатся в дополнении к решению 2007 г. и находятся на балансе предприятия, взять кредит в пределах 20 млн. грн. “на пополнение оборотных средств предприятия”.

Депутат фракции БЮТ Сергей МЕЛЬНИК, комментируя журналистам сегодняшнее решение Киевсовета, обратил внимание на то, что ранее КП “Жуляны” был необходим кредит в 110 млн. грн. на достройку и ремонт, в связи с чем и было принято соответствующее решение Киевсовета в 2007 году. Но позже вышло постановление Кабмина относительно финансирования строительных работ этого аэропорта из госбюджета, и потребность в привлечении кредита практически отпала.

“Но, понимая, что схема была запущена по скрытой приватизации аэропорта “Жуляны”, нужно было выходить из этой ситуации”, - заявил С.МЕЛЬНИК.

“И вот аэропорт “Жуляны” обращается с просьбой под залог того же имущества, которое предусматривалось под кредит 110 млн., взять уже кредит в 20 млн. на оборотные средства, мотивируя это тем, что у них сложная ситуация...“, - продолжил депутат, при этом отметив, что бюджетная комиссия рассматривала финансовое состояние “Жулян”, и он как член этой комиссии может утверждать, что «не такое оно страшное”.

Как сообщал УНИАН, согласно решению Киевсовета от 26.07.07, международному аэропорту “Киев (Жуляны)” было разрешено взять кредит в сумме 110 млн. грн. под залог имущества предприятия. Средства предусматривалось освоить на строительство международного терминала – 50 млн. грн., реконструкцию существующего пассажирского терминала – 20 млн. грн. и на реконструкцию привокзальной площади со строительством паркинга на 300 автомобилей – 40 млн. грн.

Для получения кредита Киевсовет разрешил аэропорту передать в залог индивидуально определенные здания и сооружения аэропорта, что находится у него на балансе, включая, в частности, административное здание на Воздухофлотском просп., 79, общей площадью 3 тыс. 109 кв. м, гостиницу “Жуляны” на Воздухофлотском просп., 92, общей площадью свыше 2 тыс. кв. м, здание ремонтных мастерских на Воздухофлотском просп., 86-а, общей площадью 1,1 тыс. кв. м.