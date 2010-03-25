Кременчугский колесный завод уменьшил прибыль в 24 раза

ОАО "Кременчугский колесный завод" (г. Кременчуг, Полтавская обл.) в 2009 году уменьшило прибыль в 24 раза, или на 25 010 тыс. грн., до 1 078 тыс. грн. Об этом УНИАН сообщили на предприятии.

По их данным, по итогам 2009 года предприятие на 17% уменьшило сумму активов – до 312707 тыс. грн., на 0,7% увеличило сумму основных средств – до 148946 тыс. грн.. сумма дебиторской задолженности уменьшена на 12% - до 46228 тыс. грн.

Справка УНИАН. ОАО «Кременчугский колесный завод» производит стальные колеса для автомобилей и сельскохозяйственной техники. Основные потребители продукции КрКЗ - страны СНГ, Дания, Венгрия, Франция, Бельгия, Германия, Нидерланды, Болгария, Австралия. Завод производит ободья, колеса и детали к ним, всего - более 150 модификаций стальных штампованных дисков для автомобилей. Все колеса КрКЗ сертифицированы в Украине и в России, а с 2001 г. сертифицирована система обеспечения качества согласно требованиям международных стандартов серии ISO 9001.

В 2009 году ОАО "Кременчугский колесный завод" уменьшил производство колес на 41,4% - до 1 528,67 тыс. штук, по сравнению с 2008 годом.