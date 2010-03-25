В Тернополе работникам электротранспорта дают зарплату за счет ссуды

Работникам КП «Тернопольэлектротранс» начали выплачивать зарплату за февраль за счет банковской ссуды.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил городской председатель Тернополя Роман ЗАСТАВНЫЙ.

По его словам, ссуду пришлось взять в связи с тем, что текущих поступлений троллейбусному парку не хватает, а государство не компенсирует расходы на перевозку льготников. В частности, компенсаций перевозчики города в этом году вообще не получали, за прошлый год государство им задолжало 2,5 млн. грн., из них 2,3 млн. грн. - троллейбусному парку.

«На предприятии нечем выплатить зарплату, месячный фонд которой составляет 860 тыс. грн., а наибольшим должником является государство. У меня такое ощущение, что рассчитывать на какую-то поддержку органам самоуправления не стоит, потому что казна – пуста», - сказал Р.ЗАСТАВНЫЙ.

Он добавил, что в сложившейся ситуации финансовую помощь невозможно оказать и из городского бюджета, поскольку его до сих пор нет. Поэтому руководство города приняло решение передать один из коммунальных объектов площадью 1,5 тыс. кв. м на баланс КП «Тернопольэлектротранс», чтобы арендная плата от этого объекта поступала непосредственно в троллейбусный парк, и там эти средства могли использовать на самые необходимые потребности, как, например, проведение текущих ремонтов техники.

Как сообщал УНИАН, 4 марта Тернопольский городской совет предоставил разрешение КП «Тернопольэлектротранс» на открытие кредитной линии размером 1 млн. грн. в связи с нехваткой оборотных средств у троллейбусного парка и возникновением задолженности по зарплате и за энергоносители.

По словам Р.ЗАСТАВНОГО, ссуду предприятие будет погашать за счет оборотных средств, вместе с тем долги за воду, тепло и электричество будут погашены за счет средств, которые выплатит государство за перевозку льготников.