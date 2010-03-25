Проектировать дороги будут иностранные подрядчики

В Украине привлекут иностранных подрядчиков для быстрого и качественного проектирования автомобильных дорог, заявляет вице-премьер Украины Борис КОЛЕСНИКОВ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции в Донецке.

По словам Б.КОЛЕСНИКОВА, в Украине сегодня одна из больших проблем в подготовке страны к проведению финального тура Чемпионата Европы по футболу Евро-2012 – это проектирование новых автодорог.

«Самая большая проблема на сегодняшний день – это проектирование автомобильных дорог. К сожалению, в таком объеме Украина их никогда не проектировала», - сказал вице-премьер-министр. Он отметил, что «поэтому будет отдельное совещание в Киеве, куда пригласят «Укравтодор», который должен, соответственно, привлечь иностранных подрядчиков для того, чтобы быстро и качественно спроектировать украинские дороги».

По мнению Б.КОЛЕСНИКОВА, сегодня примером транспортной развязки можно считать Московский транспортный узел, поэтому за опытом можно обратиться к московским проектировщикам.

«Мы обратимся к проектным институтам Москвы… они подобные задачи решали последние 10-12 лет, у них есть опыт. Мы будем обращаться к Моссовету за помощью, это уже очевидно», - сказал вице-премьер-министр. Но при этом он добавил, что также в решении этого вопроса «мы будем обращаться к немецким проектным компаниям и, возможно, к голландским компаниям».