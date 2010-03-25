ЛЖД должна Полтавскому тепловозоремонтному 13 млн. грн.
Заявил гендиректор завода
Львовская железная дорога задолжала Полтавскому тепловозоремонтному заводу 13 млн. грн. за произведенный ремонт тепловозов.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на коллегии в Полтавской облгосадминистрации председатель правления – генеральный директор Полтавского тепловозоремонтного завода Олег НАЗАРЕНКО.
«Львовская дорога нам должна уже более года эту сумму. Я уже приказал не отпускать им запчасти, пока что-то не решится с долгом»,– заявил О.НАЗАРЕНКО.
Он также сообщил, что предприятие отказывается принимать участие в любых тендерах, которые проводит ЛЖД.
Губернатор Полтавской области Валерий АСАДЧЕВ попросил руководство завода предоставить в ОГА данные по долгу железной дороги предприятию для решения вопроса погашения долга в Киеве и Львове. «У вас долги по зарплате 5 млн. грн., а вам должна 13 млн. грн. только ЛЖД. Необходимо работать в вопросе погашения дебиторской задолженности и погашения долга по зарплате», – заявил В.АСАДЧЕВ.
Справка УНИАН. Полтавский тепловозоремонтный завод ремонтирует тепловозы ТЕП-70, 2ТЭ-116, ТЭМ-7 и М-62 всех модификаций.
Мощность завода рассчитана на ремонт 800 дизелей по 60-70 секций в месяц. 60% запасов производства изношены. 13% производства завода составляет производство запасных частей.
76,27% завода принадлежит закрытому акционерному обществу "Внешторг" (Харьков).