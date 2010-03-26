Железнодорожные билеты подорожают

К началу летнего сезона железнодорожные билеты могут подорожать примерно на 10%, сообщает еженедельник «Комментарии:» со ссылкой на источник в Министерстве транспорта и связи Украины.

В то же время, как отмечает издание, такое повышение тарифов не решит проблему убыточности пассажирского сектора. В соответствии с данными, обнародованными «Укрзализницей», убытки от пассажирских перевозок в 2009 году составили 5,2 млрд. грн., в том числе от пригородных - 2,6 млрд. грн.

По подсчетам еженедельника, для безубыточности перевозок в дальнем сообщении стоимость пассажирокилометра должна составить 0,31 грн., сейчас даже для купейных вагонов фирменных поездов этот показатель равен 0,26 грн./1 пассажирокилометр. В случае повышения тарифов до такого уровня, проезд поездом из Киева в Одессу, будет стоить в 1,5-2 раза дороже, чем автобусом.

Пока пассажирские перевозки субсидируются за счет грузовых, однако, как полагают «Комментарии:», фактор достаточно высокой рентабельности (на уровне 48%) грузовых перевозок может стать дополнительным аргументом для металлургов и химиков в вопросе предоставления им тарифных преференций.