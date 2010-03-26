Управляющую компанию Донецкого аэропорта определит тендер

Управляющую компанию для Донецкого аэропорта определят при помощи международного тендера.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил вице-премьер министр Украины Борис КОЛЕСНИКОВ в четверг в Донецке на пресс-конференции.

«Если мы хотим из Донецкого аэропорта сделать серьезный международный хаб, соединяющий юго-восточную Азию с Восточной Европой, то, я думаю, что облсовет проведет мировой тендер и определит компанию», - сказал Б.КОЛЕСНИКОВ.

Говоря о сроках проведения тендера, он отметил, что это будет в конце текущего года. «Думаю, (тендер пройдет - УНИАН) за год до пуска в эксплуатацию аэропорта, то есть, не позднее декабря 2010 года уже должна быть определена команда, которая будет управлять», - заключил вице-премьер-министр.

Как сообщал УНИАН, в четверг в Донецке Б. КОЛЕСНИКОВ заявил, что Донецкий аэропорт будет построен и сдан в срок – в конце 2011 года.