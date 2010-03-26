НКРС приняла решение о выдаче 8 лицензий

Национальная комиссия по вопросам регулирования связи (НКРС) на заседании в четверг приняла решение о выдаче 8 лицензий на пользование радиочастотным ресурсом.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НКРС.

Согласно сообщению, на зседании также принято решение о выдаче 5 лицензий на осуществление деятельности в сфере телекоммуникаций и 25 копий лицензий, а по 11 заявлениям операторов телекоммуникаций относительно выделения и переоформления номерного ресурса в Реестр радиоэлектронных средств и излучающих устройств внесено 11 радиоэлектронных средств.

НКРС также одобрила предложения к проекту Программы деятельности Кабинета министров Украины. В соответствии с решением НКРС, предложения будут направлены для обобщения в Министерство экономики Украины.

Следующее заседание НКРС состоится 1 апреля 2010 года.