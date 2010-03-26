УМС представила пилотный проект телемедицинской сети

Оператор мобильной связи УМС (ТМ МТС-Украина) представила пилотный проект телемедицинской сети на международной конференции «Телемедицина – Опыт@Перспективы». Об этом УНИАН сообщили в компании.

Отмечается, что шестая международная медицинская конференция «Телемедицина – Опыт@Перспективы» прошла на базе Донецкого НИИ травматологии и ортопедии.

На конференции УМС представила опыт строительства телемедицинской сети в рекордные сроки, благодаря плодотворному сотрудничеству с Министерством здравоохранения Украины и применению современных технологий и ресурсов, которыми располагает МТС. Компания обеспечила полный цикл работ: проектирование сети, коммутацию, строительство и обслуживание «последней мили», соединяющей узловые точки в Киеве, Донецке и Ужгороде с оптоволоконной транзитной сетью МТС протяженностью более 27 тыс. км. На сегодняшний день это самая большая в Украине сеть волоконно-оптических линий связи (ВОЛС).

Справка УНИАН. Сеть ЗАО «Украинская Мобильная Связь» (УМС) охватывает более 97% территории Украины, на которой проживает 99% населения. Компания обслуживает более 17,52 млн. абонентов. Компания владеет лицензиями на предоставление мобильной (стандарт GSM-900/1800, CDMA-450), стационарной и международной / междугородней связи, а также предоставляет услуги международного роуминга на пяти континентах. Выручка за 2008 год составила 1,662 млрд.лолл.

УМС - 100% дочерняя компания ОАО «Мобильные ТелеСистемы», крупнейшего оператора мобильной связи в России и странах СНГ. Вместе со своими дочерними предприятиями ОАО «Мобильные ТелеСистемы» обслуживает более 97,46 миллиона абонентов. Население 82 регионов России, а также Армении, Беларуси, Украины, Узбекистана и Туркменистана, где МТС и ее дочерние предприятия имеют лицензии на оказание услуг в стандарте GSM, составляет более 230 миллионов человек. С июня 2000 года акции МТС котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже под кодом MBT.