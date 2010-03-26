«Укрзализныця» назначила 31 дополнительный поезд

Состоянием на 25 марта «Укрзализныця» включила в расписание 31 дополнительный поезд на пасхальные праздники. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

В частности, по восемь поездов назначили Приднепровская и Юго-Западная железные дороги; по пять — Львовская и Одесская; три — Донецкая; два — Южная железная дорога. Три поезда (из них 1 транзитный) назначили российские железнодорожники.

Работа по изучению спроса и назначение дополнительных поездов на наиболее популярные направления продолжается.