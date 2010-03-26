В Запорожье возбуждено дело по факту нанесения ПЖД ущерба

Запорожская транспортная прокуратура возбудила уголовное дело по факту нанесения должностными лицами государственного предприятия "Приднепровская железная дорога" и частной фирмы ущерба ПЖД на 600 тыс. грн.

Как сообщил УНИАН помощник Запорожского транспортного прокурора Александр ТЮКАНКИН, основанием для возбуждения уголовного дела стали результаты прокурорской проверки, в ходе которой было установлено, что "местное ООО поставило, а должностные лица Приднепровской ж.д. приняли непригодные к эксплуатации комплектующие к поездам стоимостью 600 тыс. грн., что повлекло за собой причинение ПЖД ущерба на соответствующую сумму".

"Проверка показала, что ООО, выдававшее себя за официального дилера запорожского завода "Преобразователь", каковым не являлось, выиграло тендер ПЖД на поставку силовых диодов данного производителя, на сумму в 600 тыс. грн. Расчеты были произведены в полном объеме, однако поставленное оборудование оказалось не имеющим ни малейшего отношения к продукции "Преобразователя". ПЖД была поставлена не соответствующая ГОСТам и не пригодная к эксплуатации подделка неизвестного производства, маркированная как продукция предприятия", - сообщил А.ТЮКАНКИН.

По его словам, на сегодняшний день действия должностных лиц предприятия-поставщика и должностных лиц госпредприятия «Приднепровская железная дорога» квалифицированы, как преступления, предусмотренные ч.2 ст. 366 и ч.2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины - "Злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия" и "Служебный подлог, повлекший тяжкие последствия". Ведется следствие.