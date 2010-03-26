Минтранс примет меры по ликвидации задолженности по зарплатам

Министерство транспорта и связи Украины будет принимать комплексные меры для ликвидации долгов по выплате заработной платы сотрудникам отрасли.

Как сообщила УНИАН пресс-служба министерства, о необходимости обеспечить специалистам отрасли достойную заработную плату и ее своевременную выплату сказал министр транспорта и связи Украины Константин ЕФИМЕНКО во время совещания в Минтрансе.

«Понимаю, что цифры по несвоевременной выплате зарплаты – мизерные, сравнительно с общими показателями предприятий-должников в государстве. Если смотреть «сверху», то это может показаться каплей в море. Но я хотел бы услышать, что скажут на это люди, которые работают на предприятиях и не приносят домой денег. За что содержать семью?», - отметил министр, заслушав отчеты отраслевых руководителей относительно имеющихся задолженностей по выплате зарплат.

По мнению министра, необходимо внедрять действенную политику: если персонал загружен работой – то своевременно выплачивать средства, в случае, если предприятие «стоит» – искать новые возможности и подходы. «Когда из месяца в месяц на предприятии накапливаются убытки и долги, а руководство предприятия не принимает никаких мер, это безответственно», - подчеркнул К.ЕФИМЕНКО.

Министр поручил каждому из своих заместителей взять под личный контроль и ответственность конкретное предприятие, где есть проблемы со своевременной выплатой зарплаты и о решении проблемы доложить.

«Такого позорного явления, как долги по заработной плате, у нас не должно быть», - резюмировал он.