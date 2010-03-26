ФГИ повторно объявил конкурс по продаже авиакомпании "Константа"

Фонд государственного имущества (ФГИ) повторно объявил конкурс по продаже 42,22% государственного пакета акций ОАО «Авиакомпания «Константа», сообщили УНИАН в пресс-службе ФГИ.

При этом стартовая цена пакета была снижена на 30% - до 1 млн. грн.

Приватизационный конкурс состоится через 50 дней с момента его объявления (24 марта 2010 г.).

Справка УНИАН. Авиакомпания "Константа" занимается организацией и выполнением VIP, бизнес, корпоративных и грузовых полетов на самолетах Як-40, Ан-32.

Объем предоставленных услуг по итогам 2009 г. составил 8 млн. 359 тыс. грн., убыток - 57 тыс. грн., дебиторская задолженность - 682 тыс. грн., кредиторская - 1 млн. 256 тыс. грн., стоимость активов - 7 млн. 891 тыс. грн.

42,22% ОАО "Авиакомпания "Константа" (987,333 тыс. грн.) принадлежит Фонду госимущества Украины, 30% – Energy Standard Group S.A.