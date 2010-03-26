Калетник: поступления таможенных платежей можно увеличить

Председатель Государственной таможенной службы Украины Игорь КАЛЕТНИК заверяет, что при условии минимизации контрабанды поступления таможенных платежей в государственный бюджет в этом году можно увеличить на 20 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на заседании расширенной коллегии Генеральной прокуратуры Украины.

Также И.КАЛЕТНИК заверил, что таможенная служба планирует изменить подход к выявлению контрабандных товаров. По его словам, работа групп по проверке будет построена не на внезапных выездах в пункты таможенного пропуска, а будет иметь системный характер.

Как отметил председатель Гостаможслужбы, среди наиболее распространенных схем ввоза контрабандных товаров - занижение их стоимости, указания в таможенной декларации названия товара не под своим наименованием. В качестве примера И.КАЛЕТНИК привел факт, что лишь в прошлом году на территорию Украины, в соответствии с декларациями, было ввезено такое количество женских чулок, что для того, чтобы их переносить, количество украинских женщин должно быть больше, по меньшей мере, в тысячу раз.

В то же время И.КАЛЕТНИК отметил, что в случае непредоставления грузов для осмотра таможенная служба вместе с другими контролирующими органами будут раскрывать контейнеры и смотреть, что в них в действительности ввозится.