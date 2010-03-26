Строительство терминала D в «Борисполе» отстало от графика из-за несвоевременного выделения средств на строительство.

Как сообщает Международный союз бизнесменов Украины и Турции, об этом сказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Турция в Украине Ахмет Бюлент МЕРИЧ на встрече с турецкими СМИ, комментируя слова вице-премьера Украины Бориса КОЛЕСНИКОВА относительно задержки строительства терминала.

Как напомнил посол, турецкий консорциум в составе компаний Догуш, Аларко, YDA ведет строительство нового терминала аэропорта. «Контракт был подписан в сентябре 2008 г., и с этого времени наши фирмы приступили к строительству. Первый аванс был получен лишь в июне 2009 г., то есть на протяжении 9 месяцев наши компании проводили строительство за счет собственных средств», - отметил посол.

В то же время, он сообщил, что работы компании не приостанавливали. «В случае несвоевременного получения аванса, наши фирмы не имеют возможности получать акты приема выполненных работ, и это, в свою очередь ведет за собой определенные трудности с законодательными органами. Более того, согласно полученной мною информации, из-за этого происходили даже случаи недопуска к строительным участкам», - сказал посол.

При этом он отметил, что только своевременное получение заработанных средств должным образом устранит упомянутые выше проблемы, и турецкие компании закончат строительство в определенные сроки. «Со своей стороны я гарантирую господину вице-премьеру (Борису Колесникову – УНИАН) своевременное завершение проекта в случае обеспечения необходимых условий деятельности», - сказал он, добавив, что «украинское правительство должно сделать и самокритичные выводы» в данном вопросе, а не возлагать всю ответственность на турецкие компании. Как отмечает он, данная ситуация негативна для инвестиционной привлекательности Украины. «Если Украина рассчитывает на привлечение иностранных инвестиций, она должна работать над усовершенствованием и облегчением рабоче-законодательного процесса для иностранных фирм в Украине», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 23 марта в ходе визита в «Борисполь» вице-премьер-министр Украины Борис КОЛЕСНИКОВ констатировал, что строительство терминала D аэропорта отстает более чем на 3 месяца от графика. Б.КОЛЕСНИКОВ сказал, что «хватает проблем» на строительстве аэропорта. Он отметил, что «на терминале D, который планируется основным в аэропорту, подрядчик уже отстает по планируемым работам более чем на 3 месяца». В тоже время вице-премьер сказал, что поскольку этот терминал планируется сдать осенью 2011 года, то время для окончания строительства еще есть. Он добавил, что отставание в строительстве планируется наверстать в летний период времени.

Справка УНИАН. В 2008 г. был определен победитель тендера на строительство этого терминала - турецкая группа «Догуш Иншаат» (консорциум «Dogus/Alarko/YAD»). В ноябре 2008 г. официально начато строительство. Стоимость контракта - 377 млн. долл., из них 167 млн. долл. японской кредитной линии и 210 млн. долл. собственных средств ГП МА “Борисполь”. Кабинет министров Украины в мае 2009 г. определил турецкую компанию «Догуш Иншаат» ответственной за строительство терминального комплекса D государственного предприятия «Международный аэропорт «Борисполь».

“Догуш Инишаат” обещала завершить сооружение нового пассажирского терминала до 1 октября 2011 года.

Пропускная способность здания пассажирского терминала первой фазы строительства составит 1500 пас./час/пик, а введение в эксплуатацию терминала вместе с имеющимися мощностями аэропорта обеспечит обслуживание «Борисполем» 8,1 млн. пассажиров в год.