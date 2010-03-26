Кабмин уволил заместителей министра транспорта и связи

Кабинет Министров Украины 24 марта уволил четырех заместителей министра транспорта и связи. Тексты распоряжений размещены на сайте правительства.

Распоряжением №626-р Александр ДАВЫДОВ освобожден с должности заместителя министра транспорта и связи Украины – главы Государственной авиационной администрации, №597-р Петр КРАВЧУК освобожден с должности заместителя министра транспорта и связи Украины – главы Государственной администрации автомобильного транспорта по собственному желанию, №596-р – Анатолий КЛИМЕНКО с должности заместителя министра транспорта и связи Украины по собственному желанию, №595-р – Владимир БАДАГОВ с должности заместителя Министра транспорта и связи Украины согласно его заявлению.

Напомним, А.ДАВЫДОВ был назначен на эту должность в январе 2008 г., П.КРАВЧУК- в августе 2008 г., В.БАДАГОВ – в январе 2008 г., А. КЛИМЕНКО – в январе 2008 г.