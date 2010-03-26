Метро в Донецке построят

Метрополитен в Донецке будет построен, но не к финальному туру чемпионата Европы по футболу 2012 года, поскольку нужен новый проект строительства данного объекта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом вице-премьер-министр Украины Борис КОЛЕСНИКОВ заявил вчера на брифинге в Донецке после совещания с руководством города и представителями различных бизнес-структур, проходившем в отеле «Донбасс Палас».

Вице-премьер-министр заверил, что строительство метро в Донецке, начатое еще в1992 году, обязательно будет завершено. «Метро будет однозначно. К Евро – маловероятно, потому что нужно переосмыслить пассажиропоток современного Донецка, упростить схему метрополитена, сделать ее удобной для горожан», - сказал Б. КОЛЕСНИКОВ.

Он объяснил, что «в советском Донецке было запланировано 60 км метрополитена, и сегодня есть техника в мире, которая может это построить за 7 лет, вообще все метро в городе». И напомнил, что, например, «киевское метро, которое открылось в 1965 году, имеет до 50 км всего протяженность и строится, по сути, уже 45 лет».

Возвращаясь к программе подготовки Донецка к проведению чемпионата Европы, Б. КОЛЕСНИКОВ отметил: «В программе подготовки к Евро-2012 современными способами можно было бы построить в Донецке только одну ветку метрополитена – допустим, Аэропорт – стадион «Донбасс Арена», но на нее нет проекта. Думаю, что к 2012 году она строиться не будет. Это невозможно».

На уточняющий вопрос журналиста, связано ли это с материальной стороной вопроса, ответил: «Это невозможно технически. А материально как раз возможно».

«Я думаю, что метро будет обязательно. Будет оно к Евро или нет, но Донецку нужно переосмыслить проектную задачу», - еще раз подчеркнул Б. КОЛЕСНИКОВ.

Справка УНИАН. Строительство метрополитена в Донецке началось в 1992-1993 гг., работы ведутся до сих пор.

В 2006 году Кабмин утвердил Государственную программу строительства и развития сети метрополитенов на 2006-2010 годы.

Договорная стоимость строительства Донецкого метро пересчитывалась не менее трех раз. Последняя сумма строительства - порядка 5 млрд. грн. – это сметная стоимость стройки, но она была определена еще в октябре 2008 года, когда последний раз пересматривался проект по полному комплексу строительных работ донецкого метро. Проект называется - «Первый пусковой комплекс первой очереди из шести станций и одного электродепо (от станции «Пролетарская» до станции «Политехнический институт»). Протяженность линии – 9,67 км, контракт с генподрядчиком строительства (с ООО «Донецкшахтометрострой») заключен бессрочный.

Строительные работы были остановлены в январе 2009 года из-за прекращения финансирования, хотя из Стабилизационного фонда планировалось направить на строительство донецкого метро 500 млн. грн. на 2009 год. Деньги на строительство так и не поступили, поэтому на стройплощадках метро проводятся только работы по обеспечению безопасного состояния имеющихся выработок. На предприятии ООО «Донецкшахтометрострой» произошли массовые сокращения и постоянно фиксируется рост задолженности по зарплате оставшимся сотрудникам.