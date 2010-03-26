«Антонов» представил свои самолеты на FIDAE’2010

Государственный авиастроительный концерн «Антонов» представил современные программы украинского авиапрома на международной авиационной выставке FIDAE’2010, которая проходит в Чили.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГАК «Антонов».

В сообщении отмечается, что 25 марта с возможностями самолетов Ан ознакомился министр обороны Чили Франсиско ВИДАЛЬ.

По словам руководителя делегации, генерального директора ГАК «Антонов» Василия БЕЛИНСКОГО, особый интерес министр обороны Чили проявил к программам военно-транспортного самолета короткого взлета и посадки Ан-70, многоцелевого семейства Ан-74, пассажирского турбовинтового Ан-140 и его модификаций, а также перспективным транспортным вариантам на базе регионального реактивного самолета Ан-148.

«Внимание к этим самолетам объясняется их многофункциональностью и возможностью эффективно работать в условиях, характерных для стран Латинской Америки. В этом регионе самолеты марки Ан уже хорошо известны. Более 250 таких самолетов сегодня успешно эксплуатируются в регионе», – сказал он.

Справка УНИАН. Производство самолетов в Украине осуществляет государственный авиастроительный концерн «Антонов», в состав которого входят государственное предприятие «Киевский авиационный завод «Авиант» вместе с Харьковским государственным авиационным производственным предприятием, АНТК им. Антонова и ГП «Завод 410 гражданской авиации».

Основным направлением деятельности концерна является производство самолетов семейства «Антонов».